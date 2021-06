Daniel Jadue salió a criticar la restitución del voto obligatorio en Chile

El candidato presidencial del PC aprovechó de culpar a la derecha por instaurar el voto voluntario.

El abanderado presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, culpó a la baja participación ciudadana de un 19,6% del padrón electoral por la derrota sufrida en la Gobernación por la Región Metropolitana.

Sin embargo, a días de la elección, el alcalde de Recoleta puso en duda restablecer el voto obligatorio. El candidato del PC explicó a T13 Radio que “no sé si este es el momento, porque el voto obligatorio nace como parte de una transacción entre el Estado y el pueblo, en donde el pueblo da lealtad, impuestos y participación a cambio de protección”, pese a que “siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio”.

“Entonces, cuando tenemos un Estado que no juega ningún rol casi en la vida de la ciudadanía, lo encuentro muy difícil. Esto es parte de una construcción que hay que hacer de cara al futuro, en esta transacción que nace desde el inicio del Estado nacional, cuando el rey entregaba protección a cambio de lealtad e impuestos”, aclaró.

En relación a la baja participación ciudadana durante la segunda vuelta de gobernadores, Jadue reconoció que “no me parece tan extraña la verdad”, porque “el cargo de gobernador todavía no está instalado en el imaginario colectivo. Es primera vez que lo votamos, la gente no conoce sus competencias”.

En esta línea acusó que la ciudadanía “no sabe que su calidad de vida va a depender del gobernador, entonces no hay mucha cercanía”.

Además, Daniel Jadue culpó al oficialismo de levantar el voto obligatorio porque “el voto voluntario fue una transacción de la derecha cuando queríamos avanzar en la misma línea”.

“Nosotros planteábamos que había que tener inscripción automática, pero ellos decían inscripción automática, pero voto voluntario”, acusó Jadue.

Por último, el jefe comunal de Recoleta explicó que la Convención Constitucional es la que “tiene que terminar de abordar estos temas, porque ellos plantean la posibilidad del nuevo Chile”.