Daniel Jadue recibe apoyo de comunidad judía tras ser declarado “antisemita” por grupo estadounidense

Polémica causó la denuncia del Centro Simon Wiesenthal de California, Estados Unidos, quienes declararon al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como un “antisemita”, por criticar la opresión de Israel al Estado de Palestina.

El principal motivo de las críticas contra el candidato presidencial del Partido Comunista es por emitir críticas a Israel debido a su constante opresión al Pueblo de Palestina. Por eso, fue defendido con la siguiente carta que puede leer a continuación:

"A través de la presente declaración, los abajo firmantes, ciudadanos de Estado de Chile, denunciamos públicamente la inclusión del actual Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la lista “Diez mayores antisemitas 2020” del Centro Simon Wiesenthal de California, de Estados Unidos.

Daniel Jadue ha sido un defensor de los Derechos Humanos en el país, buscando permanentemente instancias de confluencia y conversación entre los pueblos. Por lo mismo, ha criticado las políticas racistas del Estado de Israel en contra de la población palestina, así como la ocupación militar que sufre este país a manos de dicho Estado.

La ocupación de Palestina ha sido incluso denunciada por organizaciones judías en todo el mundo (Jewish Voice for Peace, Boycott from Within, Breaking the Silence, B’Tselem, son algunos ejemplos), de modo que la homologación de crítica al sionismo con antisemitismo, que hace el Centro Simon Wiesenthal, funciona más bien como una forma de amedrentamiento en contra tanto de la libertad de expresión como de la búsqueda de justicia en materia de Derechos Humanos.

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y trabajadores, académicos, artistas y todos aquellos que consideren el valor de la libertad de expresión y la condena del amedrentamiento como forma de anular la búsqueda de justicia social, se unan a este rechazo a la inclusión de Daniel Jadue en dicho informe".

Firman la carta los siguientes académicos y organizaciones:

Red Internacional Judía Antisionista – International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN-Argentina)

Mauricio Amar Díaz, Académico Universidad de Chile

Rodrigo Karmy Bolton, Académico Universidad de Chile

Alejandra Bottinelli Wolleter, Académica Universidad de Chile

Edgardo Bechara El Khoury, UBA UNTREF, Argentina

Marcela Ferrer Lues, Académica Universidad de Chile

Leticia Rovira, UNR/UNL, Argentina

David Comedi, UNT/CONICET, Argentina

Soledad Chávez Fajardo, Académica Universidad de Chile

Camila Mattar Hazbun, Abogada titulada de la Universidad Austral de Chile

Sofía Miquel Lahsen, Licenciada en sociología de la Universidad de Chile

Pamela Montero Lahsen, Profesora básica, estudiante Magíster Estudios Culturales de Género, Universidad de Chile

Kamal Cumsille, Académico, Universidad de Chile

Sergio Grez Toso, Historiador, Académico de la Universidad de Chile

María Eugenia Góngora, Académica de la Universidad de Chile

Bernardo Subercaseaux, Académico de la Universidad de Chile

Ricardo Marzuca, Académico de la Universidad de Chile

Juan Ignacio Pérez E., Historiador y docente de la Universidad de Chile

Lieta Vivaldi, Abogada UAH y Universidad de Chile

Héctor Grad, Profesor de Antropología Social, Universidad Autónoma de Madrid

Berenice Bento, Profesora de la Universidad de Brasília y Investigadora del CNPq/Brasil

Esperanza Marzouka Butto, Médico Hematologo y escritora

Guillermo Cumsille Garib, Sociólogo

Alonso Azócar Avendaño, Historiador

Roxana Pey Tumanoff, Académica de la Universidad de Chile

Manuel Riesco Larraín, Economista

Ximena Riesco Cruzat, Médico

Fanny Acevedo, Cientista política

Marcela Zedán, Directora del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán de la Universidad de Chile