Daniel Jadue lideró conmemoración en honor a Salvador Allende

El alcalde de Recoleta aprovechó de enviar una nueva crítica a la centroizquierda, quienes le cuestiona "ser comunista" de cara a las presidenciales del 2021.

Este viernes la oposición conmemoró los 47 años del golpe de Estado, donde destacó la presencia del candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.

Los homenajes al ex Presidente Salvador Allende se extendieron durante toda la mañana del 11 de septiembre, partiendo por el Partido Comunista que llegó frente a la estatua del ex Mandatario con el alcalde de Recoleta, su nombre mejor posicionado en las encuestas como eventual candidato, como contrapeso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).

En este contexto, y tras asegurar que existe un "anticomunismo" entre rostros de la centroizquierda, Jadue dijo que él no discute "sobre caricaturas, yo discuto sobre hechos concretos. Lo que me ha llamado la atención es que a mí se me ha cuestionado por ser comunista, nadie ha hablado de mi programa".

"¿Lo que les parece mal es que haya farmacias populares en todo Chile? ¿Lo que les parece mal es que haya ópticas populares en todo Chile, inmobiliarias populares? ¿Les parece mal que la gente pague un precio justo por vivir en este país? Si eso les parece mal discutámoslo, pero lo otro es solamente una caricatura a la que no estoy dispuesto a entrar", cerró.