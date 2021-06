Daniel Jadue le envió una dura advertencia a los militares en caso de ser electo presidente

El abanderado del PC señaló que esto lo hará para que "nunca más" se pongan "a disposición de un gobierno extranjero para poder derrocar a su propio gobierno, porque eso es alta traición, es traición a la patria".

El precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, afirmó que pedirá un estatuto de garantía a la Democracia Cristiana y al Ejército, donde se comprometan “a no ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio Gobierno“.

A través de su programa semanal de Facebook, Una conversación sin maquillaje, el candidato del PC fue consultado sobre si en un eventual Gobierno bajo su administración firmaría un pacto de garantías democráticas, tal como el que exigió la DC a Salvador Allende en 1970.

Si bien respondió categóricamente con un “no”, aseguró que: “Yo voy a pedir un estatuto de garantía a la DC y a los militares”.

“Creo que todo Chile está esperando que todos los partidos de Chile y el Ejército se comprometan a nunca más ponerse a disposición de un gobierno extranjero para poder derrocar a su propio Gobierno, porque eso es alta traición, es traición a la patria”, agregó.

En ese sentido, el alcalde reelecto de Recoleta afirmó que “ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar al propio gobierno es nefasto. Aceptar dinero e infraestructura de un gobierno extranjero para matar a dos generales generales, Prats y Schneider, eso no lo puede hacer nunca más el Ejército”.

“Me voy a comprometer con el Ejército a algo súper relevante: nunca más hacer lo que ha hecho la derecha y el centro chileno, de pedirle al Ejército que cuando no somos capaces de resolver los problemas políticos dentro del sistema político les decimos que salgan a masacrar a nuestro pueblo, porque eso no es aceptable“, cerró.