Daniel Jadue le dedicó un burlesco mensaje a Piñera tras su paseo sin mascarilla

El alcalde de Recoleta aprovechó la ocasión para mandarle un fuerte mensaje al Jefe de Estado por televisión.

Indignación causó el paseo del Presidente Sebastián Piñera en la playa de Cachagua, donde no portaba su mascarilla, quebrando todos los protocolos existentes a raíz del covid-19.

Las imágenes se volvieron viral y los cuestionamientos contra el ex dueño de LAN, Colo Colo y Chilevisión se masificaron.

Ante esto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, realizó una muy ácida crítica contra la autoridad ocupando bastantes ironías en sus reflexiones. “Salieron a correr detrás de la pandemia y nunca intentaron detenerla”, dijo en conversación con CNN Chile.

“Eso es lo que ha generado que acá tengamos muchos más decesos de los que podríamos haber tenido con una autoridad distinta”, argumentó.

Ante esto el edil cuestionó que las autoridades y políticos viven en una realidad paralela. “No pueden vivir en una burbuja, claramente no pueden pertenecer al 0,5% más rico de este país, porque ellos no entienden cómo viven la mayoría de los chilenos”.

El alcalde ironizó además contra Piñera, “no creo que en su vida se haya preocupado mucho de cumplir la ley (…) La autoridad sanitaria de la V Región debe iniciar sumario sanitario contra Sebastián Piñera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. Igualdad ante la ley Presidente usted debería dar el ejemplo, no romperlo”, concluyó.