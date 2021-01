Daniel Jadue fue condenado al pago de inédita multa tras infringir protocolo sanitario

El alcalde de Recoleta fue infraccionado por un viaje no autorizado que realizó durante el mes de diciembre a Coquimbo.

La Seremi de Salud de la Región de Coquimbo estableció una multa por $3 millones por el viaje no autorizado durante diciembre a la zona del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Cabe recordar que el servicio inició un sumario contra el jefe comunal tras viajar a la zona a pesar de que la Región Metropolitana estaba en Fase 2, lo que prohíbe los viajes interregionales.

La autoridad sanitaria declaró que el procedimiento buscaba indagar los antecedentes y cumplimientos de la normativa sanitaria durante la pandemia por Covid-19.

En su oportunidad, el jefe comunal de Recoleta se refirió a esta situación, reconociendo que cruzó un cordón sanitario con un permiso, pero que esto no era suficiente para salir de la Región Metropolitana.

A través de su cuenta en Twitter, Jadue afirmó en diciembre que “fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres”.

“Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”, complementó.