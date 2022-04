Daniel Jadue fue a Venezuela, alabó a sus FF.AA y manifestó todo su apoyo a Nicolás Maduro

El alcalde de Recoleta está en Caracas participando de la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”, en medio de la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Unas polémicas declaraciones realizó la noche del pasado martes el alcalde de Recoleta, Danel Jadue, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La autoridad comunal se encuentra en Caracas participando de la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”, en medio de la conmemoración del vigésimo aniversario del golpe de Estado contra Hugo Chávez.

El mandatario venezolano, en un evento en el Palacio de Miraflores en el cual estaba presente Jadue, alabó una “ponencia” realizada por la autoridad comunal el pasado lunes en el marco del mismo encuentro.

“Estuve viendo ayer una ponencia en el encuentro contra el fascismo que me llamó mucho la atención, de alguien que ha sido testigo y protagonista en la construcción de una nueva manera de comunicación y de hacer política”, señaló Maduro en referencia al alcalde.

“Me pareció tan interesante alguien que explicaba como el Partido Comunista de Chile en un lugar de la capital donde fue gobernado por la ultraderecha durante 12 años, comenzaron sacando un 2% de los votos y comenzaron a recorrer las comunidades, la gente y luego sacaron 6, 8, 10, 14% y en la última elección sacaron casi 70% de los votos, y yo decía, ese es el camino, el camino de tener fe en la construcción con la gente, el camino de la comunicación directa, el camino de la construcción de valores”, agregó el mandatario venezolano.

Por su parte, Jadue indicó que “para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado y lo digo con mucha alegría y a la vez con mucha vergüenza y pena porque soy chileno, la vergüenza y pena, lo dije ayer, viene de recordar que el gobierno de Chile en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado un gobierno elegido democráticamente”.

“Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear, y mi presencia es para recordarles a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia, de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas”, agregó la autoridad comunal en Caracas.

Luego, elogió a las Fuerzas Armadas de Venezuela, al asegurar que en Chile los militares se han puesto al servicio de otros países para realizar golpes de Estado.

“Quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país a través suyo porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno”, sostuvo el alcalde de Recoleta, agregando que “eso es muy distinto a lo que uno ve aquí, cuando mira a unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero, y creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esas Fuerzas Armadas, esta historia sería muy distinta”, destacó.

Dentro de su diálogo con Maduro, el edil realizó un análisis de la izquierda chilena en general y en particular del Partido Comunista.

“Hay parte de la izquierda que en estos 100 años salió de las calles donde estaba para meterse a todas las instituciones donde no podían entrar y en 100 años ahora están dentro de las instituciones y están lejos de la calle y cada día se sobreinstitucionaliza más y ya está lejos del pueblo al que se dice representar”, indicó el alcalde de Recoleta.

“Y en Chile fue muy impactante recuperar la libertad, poder salir a hacer trabajo político como comunistas de nuevo justo cuando se caían las catedrales y efectivamente fracasaba la experiencia soviética, y cuando todos los comunistas corrían hacia atrás, se cambiaban los nombres y algunos renunciaban, aduciendo que la teoría estaba mal y que el proyecto era el errado sin hacerse ninguna autocrítica. El PC en esa época decidió persistir y decidió persistir y seguir del lado del pueblo y no cayó en esta tesis de esta izquierda acomplejada que ya no tiene proyecto y trabaja para el centro, y trabaja para la socialdemocracia para que gobiernen ellos, sin recordar que la socialdemocracia quiere nuestros votos pero no nos quiere a nosotros, y que nos desprecian, y que tienen malestar de que les estemos recordando siempre el proyecto a la construcción del socialismo de la superación del neoliberalismo y el capitalismo sigue vigente y que ellos ya no creen en ellos y por lo tanto ellos dejaron de ser de izquierda”, cerró la autoridad comunal.