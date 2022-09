Daniel Jadue culpó a Gabriel Boric por la derrota del Apruebo en el Plebiscito

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió al triunfo que obtuvo el Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, afirmando que el resultado “tiene algo de castigo” al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que fueron los “cambios de relato” de La Moneda los que le jugaron en contra al triunfo del Apruebo.

En el programa de Youtube “Sin maquillaje”, el edil expresó que “todo indica que perdimos votos por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos y por subordinar la política a la tecnocracia neoliberal, poniendo la economía por sobre los compromisos y el programa”. Antes, el excandidato presidencial del Partido Comunista, enumeró todas las volteretas de La Moneda, las cuales habrían perjudicado a su credibilidad, que derivó en que la ciudadanía optara por apoyar al Rechazo.

Daniel Jadue.

“Sería legítimo preguntarse si se debe, ante las presiones de la derecha y ante la tecnocracia neoliberal, si el quinto retiro nos hizo ganar o perder votos. Hay un estudio que salió en Ciper que muestra que el quinto retiro marca el desplome del Gobierno, y del apoyo al proceso y al Apruebo”, señaló.

Además, dijo que “uno tendría que preguntarse, por ejemplo, si la extensión de los estados de Excepción en Wallmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos”. "Alguien podría preguntarse, legítimamente, si no retirar las querellas a los presos de la revuelta, y no acelerar el proceso de indulto, y no terminar con la presión política de nuestro país, nos hizo ganar o nos hizo perder votos”, agregó.

Sobre el cambio de gabinete, el alcalde recordó que “siempre tendremos el riesgo que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet, que en el segundo tiempo entró un gabinete que le puso freno de mano a todas las trasformaciones, incluso al proceso constitucional que la Presidenta Bachelet había iniciado, y que eso generó un malestar social que nos pudimos haber evitado”. ”Yo lo que espero y deseo es que este nuevo gabinete avance en las transformaciones comprometidas”, cerró.