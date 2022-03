Daniel Jadue aseguró que nunca se imaginó “siendo presidente” de Chile

El alcalde de Recoleta se refirió su experiencia como precandidato presidencial por el Partido Comunista de Chile.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, recordó su carrera presidencial por el Partido Comunista (PC) en 2021, instancia en que se enfrentó en las primarias del pacto Apruebo Dignidad a Gabriel Boric, quien asumirá el mando el próximo 11 de marzo.

“La primaria cumplió plenamente su objetivo. Dijimos que quien ganara se iba a convertir en el presidente de Chile y eso fue lo que sucedió. Y se iba a convertir, además, en presidente con un programa que iba a iniciar las transformaciones que el país venía demandando”, señaló la autoridad comunal en entrevista con Revista Sábado de El Mercurio.

En ese sentido, recalcó cuáles fueron sus aspiraciones como abanderado del PC, sosteniendo que “nunca me imaginé siendo presidente y nunca me imaginé siendo candidato a la presidencia. Si le preguntas a mis amigos del Club Palestino, o a los de la universidad, nadie podrá decir lo que yo he escuchado en boca de otros: ‘Daniel decía siempre que iba a ser presidente’. No, no, no, nunca escucharon que se me pasara por la mente”.

“Desde muy joven siempre quise ser alcalde de Recoleta. Y yo en mi vida he perdido bastantes más veces elecciones de las que he ganado“, agregó.

Asimismo, analizó los resultados que obtuvo en primarias, remarcando que “el Partido Comunista nunca había sacado 694 mil votos en una elección presidencial, aunque fueran primarias. Entonces creo que el mejor resultado de la historia para la izquierda chilena puede ser considerado una derrota, aunque así lo quieran ver en el fondo los que quieren hacer de eso una tesis política”.