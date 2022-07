Daniel Jadue aseguró que la CC “es el órgano más democrático que ha tenido la República”

“Se empieza a dejar atrás una Constitución hecha en Dictadura y, por lo tanto, creo que todos debemos sopesar lo que significaría volver a esa Constitución”, relató.

Daniel Jadue

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, asistió este lunes hasta el ex Congreso para la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, instancia donde se entregó el documento de la propuesta al Presidente Gabriel Boric.

“Este es un día histórico para Chile”, comenzó diciendo el alcalde. “La Convención Constitucional, más allá de lo que digan algunos sectores, es el órgano más representativo, históricamente más democrático que ha tenido la historia de la República. Ha hecho un trabajo serio, que no ha sido fácil, se han discutido temas relevantes para el país”, dijo.

Por otro lado, fue consultado nuevamente sobre su partido, el PC, que se restó del acuerdo del 15 de noviembre que impulsó la redacción de una nueva Carta Fundamental.

“El proceso del 15 de noviembre fue corregido en dos oportunidades. Porque el acuerdo original no contemplaba ni la participación de los pueblos originarios, ni la paridad de género. Nosotros, incluso desde ese minuto, planteamos la necesidad de incorporar estos temas. Y comenzamos a participar de manera inmediata”, dijo el edil.

"Uno cuando no está de acuerdo con las reglas, eso no significa que no pueda participar. Aquí hay mucha gente que no está de acuerdo con la democracia, y participa igual”, agregó. “Se empieza a dejar atrás una Constitución hecha en Dictadura y, por lo tanto, creo que todos debemos sopesar lo que significaría volver a esa Constitución”, cerró.