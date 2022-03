Daniel Jadue aseguró que en La Araucanía hay una “invasión de un país hacia otro país”

El alcalde de Recoleta habló sobre las expectativas que tiene respecto al futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric.

El ex precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, conversó con la Revista Sábado de El Mercurio, donde se refirió a diversas temáticas que vive el país ad portas del inicio de un nuevo Gobierno en La Moneda.

El edil sostuvo que “el único riesgo que veo es que no se cumpla el programa y que volvamos a defraudar a la ciudadanía y termine siendo un gobierno más de los que prometió atender los dolores de Chile y no lo pudo hacer. El riesgo es que la gente se vuelva a desilusionar”.

Sobre cómo será la labor de la nueva administración en relación al conflicto en La Araucanía, respondió que “no lo veo complicado, creo que si se dan los pasos en la dirección de resolver los problemas, la violencia debiera bajar significativamente. El presidente ha condenado con fuerza la invasión a Ucrania, y todos la condenamos. Lo que hay en el sur es la invasión de un país hacia otro país y teníamos tratados internacionales. Yo espero que él actúe en consecuencia”.

Si el gobierno toma medidas en las que no está muy de acuerdo, “lo diré de manera respetuosa, pero obvio. Si alguien piensa que Daniel Jadue va a dejar de pensar en política porque tiene un gobierno de su color político, es no valorar la política y es no conocer al alcalde de Recoleta”, expresó.

Respecto al trabajo de la Convención Constitucional, el edil afirmó que “no define que sea más o menos de izquierda un gobierno por una nueva Constitución. La nueva Constitución no va a definir el carácter del gobierno, la nueva Constitución define el carácter del Chile futuro que queremos construir”.

Aseguró que no teme que se pueda caer el proceso constituyente. “Hay una Convención Constitucional que fue electa democráticamente que está bajo asedio; es más, el irresponsable del presidente del directorio del Servel, Tagle, sale a decir que es poco democrática. Ahí hay un ataque directo a la Convención porque a la extrema derecha, en la cual él milita, en la UDI, no le gusta lo que está pasando porque pone en jaque sus intereses” indicó, agregando que “puedo asegurar que el proceso va a seguir adelante, que la Constitución que va a salir de ahí, más allá de si me gusta completa o no, va a ser 1.200 veces mejor que la que la UDI hizo con Pinochet a puertas cerradas en dictadura”.

El edil explicó que “no voy a ser parte de este gobierno. Soy alcalde de Recoleta, acá están mis funciones fundamentales. No hay un conglomerado de alcaldes del Frente Amplio, menos ahora que el conglomerado de gobierno ha cambiado bastante”.

En relación a si se siente menos interpretado con la conformación del nuevo conglomerado de gobierno, dijo que “voy a esperar responder aquello cuando se eche a andar el gobierno y se ejecute el programa”.