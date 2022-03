Daniel Fuenzalida aclaró los rumores de un romance con periodista de Canal 13

El ex "Huevo" aseguró que “yo la encontraba muy bonita, ojo, pero nada más, quiero ser súper clarito. Yo era soltero, ella estaba separada”, cerró.

En todo un escándalo se transformaron las declaraciones de Raquel Argandoña durante esta semana en el programa "Zona de Estrellas".

La panelista aseguró que Daniel Fuenzalida y Ángeles Araya tendrían un supuesto romance al recordar una conversación que habría tenido con el rostro de Canal 13.

“La veía tan calladita y un día le dije ‘tú, bien calladita, la tenías bien guardada. Tú saliste con el ‘Huevo’ Fuenzalida’”, desclasificó.

“¿Qué tiene? Si ella es soltera y el Huevo también estaba soltero en ese tiempo. No puedes negar a la persona con que sales”, afirmó Argandoña.

Consultada sobre qué le había respondido Araya, la panelista de Zona de Estrellas contó que le confirmó que habían salido. “‘Sí. Fuimos a comer’, (respondió). O a cenar, es como lo mismo”, recordó la madre de Kel.

“No entré en detalles, porque no me interesaba si habían sido pareja. Le dije ‘yo te veo tan calladita, tan niñita buena, pero saliste con el Huevo Fuenzalida’. ‘Ay, sí’, me dijo. Y después de eso nunca se acercó para que yo conversara”, concluyó.

El animador de TV+ aprovechó la pantalla de su programa, Me late, para referirse a estas declaraciones.

Al respecto, Fuenzalida señaló: “Yo quiero aclarar ese punto. Con la Ángeles salimos un par de veces a comer, fue a fines de 2016 o 2017”.

“No fue salir y que pasó algo. Creo que fuimos un par de veces a almorzar, a comer, estábamos trabajando en un proyecto, básicamente para ella porque una vez me pidió un consejo, porque se iba a ir a Mega”, aclaró.

Además, añadió que “una vez me acompañó a un evento”. El ex "Huevo" aseguró que “yo la encontraba muy bonita, ojo, pero nada más, quiero ser súper clarito. Yo era soltero, ella estaba separada”, cerró.

Finalmente, sus compañeros de Me late prime bromearon con el menú que había comido con la periodist, para luego dar paso a otros temas.