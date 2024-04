¿Prepara las maletas? Daniel Arrieta aclara el futuro de Damián Pizarro en Colo Colo

Desde su debut profesional Damián Pizarro en Colo Colo se alzó como protagonista gracias a sus rendimientos, los cuales lo terminaron vendiendo a Italia en una suma millonaria. Sin embargo, actualmente su nivel ha estado lejos de ser el esperado y muchos han especulado sobre su situación, motivo por el que Daniel Arrieta se encargó de aclararlo.

Y es que muchos han señalado que el joven delantero podría dejar anticipadamente el club para marcharse al Udinese, pero al parecer esto estaría totalmente descartado. “Por el momento a mí me dicen en Colo-Colo que no tienen ninguna información al respecto”, señaló Arrieta, quien cubre diariamente al Cacique.

En ese mismo sentido, el periodista agregó que “según lo que he podido desprender de lo que me cuentan, en la alternativa de Colo-Colo no está dejar partir a Damián Pizarro, porque claramente pierden una opción de atacante pensando en lo que se viene, sobre todo entre abril y mayo, donde van a tener muchos partidos y donde va a tener que continuar la dosificación”.

Quizás te pueda interesar: ¿Qué opina Colo Colo? Cobreloa se burla de los albos tras ganar en el Estadio Monumental

Es así como Pizarro se quedará en Colo Colo hasta mitad de año, tal y como especificaba la negociación realizada con Udinese. Recordar que el conjunto italiano lo compró y decidió dejarlo a préstamo en Chile hasta que finalice la temporada europea, de manera que pueda sumarse para hacer pretemporada y adaptarse de mejor manera para los futuros desafíos.

De esta manera el delantero tendrá tiempo para despedirse de buena manera del equipo, pues podrá seguir disputando partidos para mejorar el registro que ha acumulado esta temporada. Y es que en 10 partidos, traducidos en 271 minutos, no ha logrado anotar contabilizando Campeonato Nacional y Copa Libertadores.