Durante la jornada llegó a Santiago el exrepresentante de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta. Recordemos que Andrade y Carlos Contreras, exseremi de vivienda, se encuentran siendo investigados por fraude al fisco en el llamado Caso Convenios, debido a una transacción de $426 millones desde el Minvu a Democracia Viva.



Andrade, quien estaba en prisión preventiva en el norte desde el 15 de diciembre, logró revocar la medida cautelar en su contra. Ayer la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió permitirle al acusado estar con arresto domiciliario en la casa de su madre en la comuna de La Florida. Tras llegar al aeropuerto el imputado insistió en su inocencia y aseguró que no robó dineros fiscales.



¿Qué declaró Andrade en el aeropuerto?



Tras ser consultado por la prensa en el lugar sobre su implicancia en el Caso Convenios, el hombre señaló que “se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ningún peso de esos 826 millones, y espero que la verdad nos haga libres”. Por su parte tras salir de prisión en Antofagasta, Contreras mencionó algo similar y mencionó que le parecía bueno que las instituciones funcionaran y que se investigaran este tipo de casos.



Contreras lanzó que “en la medida que esto vaya avanzando (la investigación) van a ir apareciendo nombres” para luego señalar que está “contento y conforme con que las instituciones funcionen, como tanto se ha dicho que debiera ocurrir, que las presiones que hemos planteado que existen tanto comunicacionales como políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado”.



Además aclaró que “queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos, pero este es un momento muy significativo”. Bajo esta misma línea y tras ser preguntado por los convenios entregados dijo que “eran de público conocimiento dentro del Ministerio de Vivienda”.