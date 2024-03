Daniel Alcaíno se refirió a las críticas que hay en el mundo actoral sobre la gestión cultural del Gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que, durante el último tiempo varios miembros del gremio han señalado que no han visto un mayor aporte del Estado en la cultura y que muchas promesas no fueron cumplidas por parte del presidente a quienes muchos apoyaron incluso en su franja electoral.



“Sí, o sea, no se cumplió nada, digamos, la cultura no. Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones”, expresó la actriz Amparo Noguera en diciembre del 2023. “A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo”, dijo su colega Francisco Melo.



¿Qué dijo Daniel Alcaíno sobre las críticas al Gobierno de sus colegas?



“(Los actores) somos lo más llorones que hay. Todo el tiempo estamos llorando. Porque no nos ganamos esto, porque no nos ganamos lo otro. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año, y empiezan a alegar que ‘el gobierno no apoya la cultura’”, partió diciendo el programa “La Voz de los que Sobran” de Alejandra Valle. Además aseguró que muchos de los actores “han caído en una trampa”.



“Es una moda que ha ido apurando la derecha en términos de buscarle cosas a Boric, van y algunos colegas caen en la trampa creo yo. Es muy mezquino que en dos años, después de una pandemia, después de un estallido social, de vivir un proceso constituyente, alguien pueda ‘hacer algo’ cuando un país está en modo ‘stand by”, complementó mencionando en que dentro del gremio están todos peleando por financiamiento.



“Estamos todos peleándonos por un Fondart, todos peleándonos por financiamiento. Tenemos que acudir a la empresa privada. Nunca nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas. Nunca nadie me prometió que con el teatro me iba a hacer millonario. Y en eso estamos”, cerró recibiendo varios comentarios positivos por parte de los seguidores del programa que siempre da de qué hablar.

