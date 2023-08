Damnificados interrumpieron entrevista para enfrentar en vivo a alcalde de Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, fue duramente enfrentado por algunos damnificados de las inundaciones, cuando se encontraba en medio de una entrevista televisiva hablando sobre las intentas lluvias que azotaron a la comuna de la Región de O’Higgins.

Mientras el jefe comunal, que no tiene partido pero es apoyado por Chile Vamos, estaba en medio de una conversación con Daniel Matamala, para Chilevisión Noticias, apareció un hombre caminando en medio del agua, que sea veía muy molesto.

“Yo estaba aquí ¿dónde estaba ayer usted? Yo vivo ahí a la vuelta, estoy inundado, perdí todo. Y no recibí ninguna ayuda. Nada. No estaba usted, no estaban los concejales, nadie. ¿Quiénes estaban? Los vecinos. Y todos ayudándonos entre nosotros”, disparó el hombre.

Damnificados no dejaban ni hablar al alcalde

El edil intentaba responder asegurando que ayer si había visitado el lugar, pero el damnificado estaba en la negativa y lo desmentía. “Usted no estaba. ¡No diga que estaba aquí! Porque usted no estaba”, lanzó el indignado poblador. “¡Ni siquiera un saco de arena!”, afirmó.

Unos segundos más tarde salió otra vecina para apoyar al hombre, indicando que sacaron plata de su bolsillo para comprar arena y llenar saco y así intentar contener el agua que podría entrar a sus casas.

Luego de las acusaciones, el alcalde Arévalo quiso explicar que en aquel momento no tenían arena ni formas para hacérselas llegar, pero que si o si iba a brindar ayuda.

“¿Qué esperarían ahora?”, le consultó Daniel Matamala al vecino. La respuesta fue contundente: “Lo mismo de siempre: nada”.