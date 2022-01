Cura que apoyó a Gabriel Boric reveló que fue torturado por los militares en la dictadura

El programa matutino de La voz de los que sobran entrevistó esta semana al sacerdote Óscar Zamora, quien semanas atrás realizó una misa haciendo referencia a la campaña del miedo que se instaló sobre el futuro Presidente Gabriel Boric Font en la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo del cerro Ramaditas en Valparaíso.

El párroco se refirió al video viralizado en redes sociales, donde señaló que: “Yo hablo del comunismo de Chile, no de China ni Rusia. Mi abuelo fue comunista, conozco el partido y sé lo que les pasó (…) No lo digo desde lo ideológico, sino desde lo real y concreto. Los que han hecho mal a Chile no han sido ellos porque no han gobernado”.

En aquella ocasión afirmó: “¿Quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? ¿Si no han sido los comunistas, quiénes fueron? Empecemos por la Democracia Cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda,que no eran comunistas, son los que han engañado a Chile, los que nos tienen sin vivienda, sin educación, sin salud, ¡y estamos asustados porque nos va a gobernar (Gabriel) Boric! ¡Déjense de joder, por favor! (…) Yo le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho”.

El religioso insistió en que esta “propaganda del terror” hacia el comunismo, lo afectó a él de manera directa. “Se me acusa de comunista e incluso de promover el comunismo, y los que me acusan no quieren ver el mensaje de fondo, que es otro, y que es decir ¿por qué tenerle miedo a este muchacho (Gabriel Boric)?, en quien yo tengo mucha confianza y esperanza”, detalló Zamora.

En el tramo más sorprendente de la entrevista habló de sus experiencias personales en época de dictadura. “Me ha tocado vivir situaciones muy duras, de hecho he estado preso en su momento, he sido torturado por los militares”, comentó. Y agregó que esos hechos ocurrieron cuando todavía era menor de edad: “Fui torturado a los 17 años”.

Asimismo, criticó a los medios de comunicación que se hacen eco de la campaña de miedo. Sobre esto advirtió que “es peligrosísimo cuando un medio de comunicación está manejado por quien está gobernando. Entonces, si a la gente le dicen cosas que no son ciertas ni reales (…), hablar de que Boric es volver al ‘Chilezuela’ -lo mismo se decía con (Alejandro) Guillier en su momento-, porque es el modo que tienen ellos de amedrentar a la gente, de asustarla (…) Así no tienen que soltar la teta”, dijo y pidió disculpas por la expresión.

En referencia a la posibilidad de ser sancionado por el Arzobispado, afirmó que no ha tenido problemas con sus superiores tras la difusión de sus declaraciones. Sin embargo, los inconvenientes los tuvo con otros sectores.

“Hermanos de derecha, ofuscados por lo que dije, piden mi cabeza, que se me reprenda, sanciones (…), han llegado mails (…), he recibido llamados de gente que me ha pedido que pida disculpas públicas, donde se me maltrata oralmente”, detalló el sacerdote.

Para finalizar dijo “yo quiero pasar por la vida haciendo el bien, y si en algo me equivoco, pido perdón”.