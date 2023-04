Cuñado de Giorgio Jackson se "quebró" en Instagram tras renunciar a su trabajo en el MOP

Vicente Gutiérrez, el cuñado del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, decidió sacar la voz a través de sus redes sociales luego de ser acusado de "nepotismo" tras ser sorprendido trabajando en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El periodista aseguró que a todas sus pegas ha llegado “postulando, enviando currículum y pasando entrevistas”.

Recordemos que el comunicador se desempeñaba en el Ministerio de Obras Públicas desde enero, recibiendo una remuneración bruta de $2,2 millones. En los últimos días, su nombre fue objeto de duros cuestionamientos hacia el Gobierno, por supuesto “nepotismo” en su contratación. Además, se le criticó por sus performances que protagonizó en contra de Carabineros de Chile.

Ante la polémica, el sujeto decidió hablar a través de Instagram, donde manifestó sus descargos sobre el tema. El profesional descartó la ayuda de algún “cercano” para entrar al MOP. “Nunca he entrado a ningún trabajo por otro motivo que mis competencias profesionales”, inició su defensa el acusado. “Sé que las confianzas son difíciles en estos tiempos, pero quiero dejar claro que ningún familiar o cercano me ayudó a entrar a mi último trabajo o a ningún otro, y en todos me desempeñé como periodista, carrera que estudié”, manifestó.

En ese sentido, juró que a todas sus pegas ha llegado “postulando, enviando currículum y pasando entrevistas”.

El cuñado de Giorgio Jackson.

Junto con eso, el profesional de las comunicaciones advirtió que todos los ataques en redes sociales ha afectado su salud mental. “He tratado de evitar leer lo que dicen de mí, sin embargo ayer, cuando alguien comentó una foto de mi abuela recientemente fallecida, para tirarme odio, me quebré y lloré”, aseguró.

Además, acusó que han creado “tweets falsos”, que le han deseado la muerte y que ha recibido amenazas. “Creo que las preocupaciones por la salud mental deben existir también con quienes no están en nuestra misma vereda, con quienes no nos caen bien o con quienes no estamos de acuerdo, o incluso con nuestros adversarios”.

En ese sentido, explicó que la decisión de dejar su cargo responde precisamente a su salud mental. “En palabras sencillas: no estoy bien. Nunca había enfrentado este nivel de odio y violencia y no me siento capaz de seguir enfrentándolo. Creo que mi renuncia me permitirá estar más tranquilo y que se detengan estos mensajes de odio. Mi prioridad, en este momento, es estar mejor”, cerró.