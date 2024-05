Hasta con gigantografía: Cumpleaños con temática del alcalde Tomás Vodanovic se hace viral

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se ha convertido en toda una sensación y no precisamente por su labor como edil, sino más bien por su figura. El militante de Revolución Democrática constantemente es blanco de coquetos comentario, sobre todo en Instagram donde se mantiene en contacto con sus seguidores.

A tal punto ha llegado el fanatismo por Tomás Vodanovic, que en redes sociales se viralizó un video de una chica que celebró su cumpleaños con temática del alcalde. El registro fue compartido en TikTok por el periodista Matías Burboa, uno de los invitados al festejo. "Todo está ambientado en el alcalde de Maipú", expresó en las imágenes.

En el video se ve una gigantografía con la cara de la cumpleañera y de Vodanovic, además de la piñata y toda la decoración en torno a la figura del edil. Hace unos días, el protagonista de la noticia estuvo invitado en el programa El Antídoto, donde fue consultado por la sensación que ha causado.

"Han desarrollado un grupo de fans no solamente por tu labor como alcalde, sino también por tu cuerpo, me imagino que te has dado cuenta ¿no?", le preguntó Fabrizio Copano, mientras le mostraba una serie de comentarios de redes sociales en los que la mayoría hacia alusión al trabajado abdomen del militante del partido Revolución Democrática.

Ante esto, el alcalde señaló que "la foto de la piscina desencadenó una ola de comentarios que después se repiten en otro tipo de actividades". Tras esto, el conductor del programa de Mega le consultó si "¿es verdad que tu equipo te dijo ‘deja de sacarte fotos sin poleras’?", a lo que respondió entre risas que "está prohibido".

