Entre los integrantes del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo fue una de las que asistió durante los tres días de funeral de Estado que se hizo en honor a Sebastián Piñera luego de su inesperada muerte. Incluso, la ministra Vocera de Gobierno estuvo por unos momentos como guardia de honor del ex mandatario. Su gesto fue aplaudido por los distintos sectores políticos.

Sin embargo, la ex diputada no pudo estar presente en el último adiós a Sebastián Piñera, el pasado viernes. A este evento llegó el presidente Boric y también Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Según comentó, tuvo un problema de salud que le impidió formar parte de la ceremonia en la ex sede del Congreso Nacional en Santiago.



Dicha situación, generó la reacción de Cuchillo Eyzaguirre, quien siempre tiene algo que decir cuando se trata de hablar sobre la contingencia. Esta vez, hizo lo suyo con una irónica publicación que publicó en su cuenta de Tik Tok e Instagram. “Mediante este video quiero extender y hacer públicas y mis más profundas preocupaciones por la salud de nuestra ministra Vocera de Gobierno, Camilita Vallejo, quien presentó certificado médico, o se excusó médicamente de no poder asistir hoy al funeral oficial del presidente Sebastián Piñera”, inició su descargo.



“Me imagino, no hay que ser un Einstein para intuir la indigestión que le tiene que haber generado a la bella ministra haber sido guardia de honor de su archienemigo, y constatar con hechos evidentemente la derrota cultural, absoluta de la izquierda radical chilena. Me imagino que le tiene que haber provocado todo tipo de dolores y síntomas negativos en su cuerpito. En su cuerpà, en realidad. Le hacen extender mi preocupación. “, continuó sus palabras hacia Camila Vallejo.



No se guardó nada

Para sorpresa de nadie, el ex CQC no se quedó ahí y también arremetió contra Chilevisión. “También transmitirle mi solidaridad a Chilevisión, específicamente a su departamento de prensa, me imagino que debe ser muy, muy complicado internamente, en la guatita, tener que poner cara de congoja y llenar de loas al ex presidente después de haber sido los principales estimuladores mediáticamente hablando del estallido delictual de octubre del 2019. Me imagino la contradicción vital que deben tener”, soltó.



Finalmente, cerró su descargo con una reflexión sin filtro. “Lo que sí tienen que saber, y esto el pueblo de Chile ya se está dando cuenta, es que la batalla la perdieron, de que el Octubrismo murió. Ustedes perdieron. Piñera quedará como uno de los grandes, sino el mayor gestor que ha tenido este país, más allá de muchas sombras que pudo haber tenido, no hay un tipo que haya tenido su nivel de gestión. Y ustedes como lo que son, unos infames que quisieron destruir Chile y ahora tienen que poner caritas de bueno y hacerse los pelotudos. Finalmente, lo que han hecho toda su vida. Una vez más, como les digo siempre, perdieron. Los hechos hablan por sí solos”, sentenció.