Finalmente Gonzalo Castellani se convirtió en el último refuerzo de Colo Colo para la temporada 2024 y tiene mucho trabajo por delante si quiere ser un aporte para el club. En ese sentido el jugador conversó con la prensa y reveló cómo llega físicamente.

"Yo me venía entrenando de forma personal. Me siento muy bien la verdad (...) obviamente entrenar con un grupo es diferente a lo que venía haciendo, pero me quiero adaptar lo antes posible. Si hace falta entrenar doble turno, lo que sea para ponerme a tiro y a disposición del técnico, a la altura de mis compañeros, porque seguramente con la pretemporada, con partidos encima van a estar diferentes a mí", señaló el exjugador de Defensa y Justicia.

Respecto a su posible debut con la camiseta alba, Gonzalo Castellani afirmó que "espero que sea lo antes posible… Creo que las ganas superan todo esto y lo antes posible voy a estar bien".

Respecto a la posibilidad de disputar el torneo continental, el mediocampista de 36 años indicó que "la Copa Libertadores es una ilusión muy grande para todos. Estoy feliz de estar en el club más grande de Chile".

Sobre su rápida llegada a Colo Colo, el nuevo jugador albo detalló que "surgió de un día para el otro, no hubo tiempo de negociación, la idea era cerrarlo lo antes posible por el poco tiempo que teníamos. Ayer llegué a Chile para hacerme los estudios, los resultados salieron bien y hoy me encuentro acá".