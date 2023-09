Critican a alcalde de San Pedro de la Paz por estar en pub durante duelo comunal

Una grave colisión entre un tren de Biotren y un bus se produjo durante la mañana de este viernes en San Pedro de la Paz, dejando a más de siete personas fallecidas.

Ante esto, el alcalde de la comuna, Javier Guiñez, decretó duelo comunal, expresando sus "condolencias a las familias de los fallecidos. Yo creo que es una tragedia, así que mi más sentido pésame y condolencias".

Pero a solo horas después de este terrible hecho, se vio al edil disfrutando en un reconocido pub de Talcahuano, ubicado al interior del Casino Marina del Sol.

Lee también: Pablo Mackenna se va con arresto domiciliario: No lo cumplirá en su casa

En conversación con BioBioChile, Guiñez reconoció la situación y se defendió diciendo: “Fui a comer ahí y después me fui a mi casa. (…) Pagué la comida y me fui”, añadiendo que su actuar no tuvo “nada de malo” y negó que eso se viera como una señal equívoca considerando su cargo.

En redes sociales el actuar del alcalde fue criticado, tildando el hecho como "inaceptable"

Crítico la actitud del alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez. Mientras el dolor y la tristeza embargan a la comunidad por la tragedia, él irresponsablemente se divierte en los Pub del Casino. Una muestra más de su falta de empatía y liderazgo. ¡Inaceptable! — Майкл Ортега 🇨🇱🇷🇺🇵🇸 (@Michael26312177) September 2, 2023

Alcalde Guiñez: Uno dueños de línea de buses

No solo que haya compartido en un pub, en medio duelo comunal, lo que se le critica al alcalde Guiñez.

También, y como lo consigna el citado medio, el alcalde de San Pedro de la Paz es propietario del 33% de Buses San Pedro del Mar, compañía a cargo del bus responsable de la colisión con el tren.

Además, se conoció que la máquina tenía su revisión técnica vencida. Así lo confirmó Daniela Dresdner, Delegada Presidencial del Biobío.

“La información que tenemos del Ministerio de Transportes es que esta empresa había sido fiscalizada durante la semana pasada y en esa fiscalización se encontró que esta máquina, la máquina que tuvo el accidente, no contaba con su revisión técnica“, afirmó Dresdner.

Junto a esto, Biotren sostuvo que “ha reiterado y denunciado permanentemente las conductas temerarias e irresponsables de conductores que a diario no respetan las barreras que confinan la vía ferroviaria al momento de la venida de trenes de pasajeros o carga".