Cristopher Toselli reveló que sueña con volver a La Roja de Eduardo Berizzo

“Me preocupa mi rendimiento en el club, y si eso conlleva a una nominación, yo feliz”, expresó el portero nacional.

Si hay alguien que atraviesa un gran momento en el fútbol argentino es Cristopher Toselli. El arquero nacional ha tenido un excelente momento junto a Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que no escondió su ilusión de poder volver a ser considerado en la Roja.

“Hasta ahora ha sido una temporada gratificante en todo aspecto. He crecido como jugador, como persona, me he adaptado a una liga competitiva gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros”, manifestó “Hulk” a Cooperativa.

Sobre el reciente e histórico triunfo de Central Córdoba sobre Boca Juniors, el meta comentó que “fue algo histórico para la ciudad, eran 55 años sin ganarle a Boca y para un equipo que lleva muy poco tiempo en Primera”.

El guardián de los tres tubos señaló que “obviamente que el objetivo de todo futbolista es estar en la selección y si uno hace las cosas bien, puede tener oportunidades, pero no lo pienso, porque estoy disfrutando este momento y si llega bien, si no, bien también”.

“Me preocupa mi rendimiento en el club, y si eso conlleva a una nominación, yo feliz, pero yo seguiré haciendo mi trabajo de la mejor manera para sentirme lo más capaz posible. Soy sincero, no veo más allá de mañana”, explicó.

En cuanto al presente de la Selección y la actualidad de los porteros chilenos, el meta nacional declaró que “a Eduardo (Berizzo) lo conozco, no somos cercanos, pero sí lo conozco porque era ayudante de Marcelo Bielsa. Con respecto a Claudio (Bravo), ojalá que siga, porque puede seguir entregando mucho, está en otro nivel y por algo está en Europa, en uno de los mejores equipos de España”.

“Gabriel (Arias) se está recuperando, están Brayan (Cortés), Sebastián Pérez, Zacarías (López). Hay una sana lucha y mientras uno haga bien el trabajo en su equipo, puede aparecer”, cerró.