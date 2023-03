Cristopher Toselli le advierte a River Plate que la U también es “un grande de Sudamérica”

El portero de la Universidad de Chile, Cristopher Toselli, habló con la prensa apostada en el CDA, donde evaluó su primer partido oficial en el arco azul tras sustituir a Cristóbal Campos ante Deportes Copiapó.

“Fue sorpresivo, pero creo que hice un partido correcto. Estoy preparado para cuando me toque y pude cumplir, aunque me hubiese encantado que fuera un triunfo para quedar arriba en la tabla“, lanzó, quien ahora analizó el amistoso del próximo sábado ante River Plate en Salta, Argentina.

“Lo he visto bien a Cristóbal Campos, se ha ido integrando normalmente. Tenemos una convivencia muy sana, la U está por sobre todas las cosas (…) Estoy muy contento de estar en esta institución, me siento muy bienvenido. El respeto uno se lo va ganando día a día, pero el profesionalismo está por sobre todas las cosas”, confesó el portero.

En esa misma línea, se mostró entusiasmado del amistoso contra River Plate en Salta. “Es un lindo desafío ante un gigante de Sudamérica, pero dependerá del técnico. Más que mostrarse, nosotros también somos un grande de Sudamérica, es un partido lindo para todos y servirá para seguir mejorando detalles. Es un club poderoso, con una racha importante, y será una linda situación para disfrutar el partido. Es un amistoso, pero queremos ir a ganar”, indicó el arquero de 34 años.

Cristopher Toselli.

Sobre el nivel del equipo, que ya suma tres empates seguidos en el Campeonato Nacional 2023, buscó apuntar a lo positivo. “Estamos más sólidos defensivamente, con varios partidos que no nos convierten. Es una base sólida si queremos conseguir cosas importantes. Aunque no hemos convertido, si nos hemos generado oportunidades. No profundizaría más en eso”, aseguró.

“Siento que hay un grupo que se está afianzando no solo en lo futbolístico. No sé si tranquilidad, porque tenemos que salir a ganar cada fin de semana en cualquier cancha. Podríamos estar mejor, pero estamos conformes por cómo hemos llevado estas nueve fechas”, dijo el portero de la U, quien destacó la oportunidad que tendrá Darío Osorio de ser parte de la selección chilena, junto con apuntar su mirada sobre La Roja ya como ex-seleccionado.

“No pudimos felicitarlo personalmente. Le deseo lo mejor, ojalá disfrute y aproveche. Tiene que aprender de jugadores de elite que llevan muchos años en Europa. Debe estar contento, no hay nada más lindo que vestir la camiseta de la selección chilena (…) Hay que seguir aprovechando a los más grandes, no sabemos cuanto tiempo más les queda, hay que disfrutarlos. Va a ser difícil tener esa calidad de jugadores”, cerró.