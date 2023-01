Cristóbal Campos sacó la voz tras nuevamente ser postergado en el arco de la U

El arquero de la Universidad de Chile, Cristóbal Campos, habló luego de revelarse su nueva ausencia en el cuadro azul para el duelo amistoso con Coquimbo Unido, admitiendo que pasa por un delicado presente.

Recordemos que el elenco laico comunicó a comienzos de semana que por “problemas personales” el oriundo de Lonquén no estaría ante los ‘piratas’ por la Copa de Verano 2023, duelo que ganaron los nortinos por 2-0.

Incluso, el referente e ídolo azul, Johnny Herrera, salió en defensa del golero frente a la ola de rumores que apuntaban que el meta no jugó ante Coquimbo por un nuevo tema de indisciplina. “No lo pasa bien. Que Azul Azul lo ayude”, dijo.

“Es algo muy personal, vengo hace 10 meses pasándolo así, no me correspondía abandonar el barco en este momento. Se renueva el plantel, tenemos nuevo cuerpo técnico y como te digo, soy el primero en dar la cara, el que quiere estar el fin de semana. Si tengo que ir al frente por alguien quiero ser el que quiere estar”, indicó en diálogo con La Magia Azul.

Además, el golero de 23 años señaló que “no he querido asumir un rol como muchas veces se ha hablado de la capitanía. Siento que no estoy preparado por las situaciones que me pasaron el año pasado, de altos y bajos que no quiero entrar en detalles porque han sido evidentes. Todo lleva su debido tiempo, me da la tranquilidad de mejorar al cien por ciento entrenando y rendir para ser un aporte en la U, que es lo que me importa”.

Consultado por si ha recibido ayuda de Azul Azul, el meta que debutó el 2020 por el cuadro estudiantil dijo que “cuento con Carolina Delmónaco (psicóloga de la U), por fuera también con un psicólogo y un psiquiatra. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy buscando todas las soluciones posibles para mantenerme bien. Quiero entrenar, jugar y ganar”.

“El club y el CDA, para mí es mi casa, me siento pleno, me gusta trabajar, entreno mucho, me gusta estar acá, hablamos mucho de fútbol con el cuerpo técnico, tratar de entender sus ideas, de los planteamientos, para lo que viene este año. Me interesa que el club crezca, que no volvamos a pasar por situaciones como en los últimos años, de tener un buen ambiente con mis compañeros, integrar a los jóvenes”, reveló.

Para finalizar, el meta no dramatizó por el acuerdo que alcanzó Azul Azul con Cristopher Toselli para la temporada 2023. “Siempre estaré preparado para competir y buscar el bien de la U. Tengo los mismos intereses que el club, que es lograr cosas, al menos meternos en una copa internacional, por lo que la persona que llegue, el arquero que llegue debe venir a aportar su granito de arena y uno debe pensar que si se prepara bien, no dependerá de quien llegue o no llegue”, cerró.