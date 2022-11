Cristóbal Campos no tendría toda la confianza para seguir en la Universidad de Chile

Se ganó su lugar en el arco de la U a puro pulso y campaña por parte de la hinchada y Johnny Herrera. Sin embargo, la estadía de Cristóbal Campos en la Universidad de Chile para la temporada 2023 es todo un misterio, ya que a pesar de ser uno de los buenos valores del elenco azul en el campeonato, desde la dirigencia están “cansados” de sus comportamientos fuera de la cancha.

La “U” se despidió del Campeonato Nacional con una dura derrota ante Cobresal, por 3 a 4 luego de ir ganando 3 a 1. Y uno de los grandes apuntados fue el golero azul, Martín Parra, que estuvo flojo en varias intervenciones que propiciaron la remontada de los mineros. Pero, ¿por qué jugó el suplente, si "Campitos" no presentaba complicaciones?

En principio, se dijo que el arquero titular del cuadro universitario sufrió la pérdida de un familiar, y de ahí su ausencia. Pero ayer Cristián Caamaño reveló que eso no sería tan así. El periodista señaló en F360 de ESPN que la dirigencia azul está molesta con el jugador por sus conductas. Sin ir más lejos, se recordó su pelea a combos con Ronnie Fernández y su mala actitud en los últimos entrenamientos.

Cristóbal Campos.

“Campos el día jueves no se presentó a entrenar, acusó la muerte de un familiar. A mi me informan desde la U que no le creyeron”, dijo el periodista. Y más tarde lanzó la bomba: “Campos está citado a una reunión a las 9 de la mañana en el CDA para definir su situación. Ojo, que independiente que tenga contrato en la U están hasta la coronilla con los comportamientos de Cristóbal Campos”.

“Es clave la reunión”, culminó el periodista. Por otro lado, esta semana se espera que comiencen las conversaciones entre el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, y varios de los futbolistas que no seguirán en la Universidad de Chile la próxima temporada.