Cristiano Ronaldo sorprendió a sus fans con erótica fotografía disfrutando de sus vacaciones

Tras ser eliminado de la Eurocopa, el "Bicho" se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones en el verano del hemisferio norte.

Cristiano Ronaldo.

Si hay alguien que merece unas vacaciones es el jugador de la Juventus y de la selección de Portugal, Cristiano Ronado, quien tras no poder defender el título de la Eurocopa este 2021 decidió tomar un avión, juntarse con su familia y empezar sus vacaciones antes de comenzar la pretemporada en Turín.

Y el propio "Bicho" compartió una fotografía en sus redes mostrando lo bien que la está pasando tras un año bien agitado en su club y selección nacional.

“Es tiempo de descansar con mis amores”, escribió el futbolista en Instagram junto a la imagen en la que se le ve junto a Georgina Rodríguez y sus hijos, entre ellos, CR7 Junior.

El exReal Madrid disfruta de sus vacaciones, pero todavía no tiene claro si seguirá en Turín (su contrato vence en junio del 2022) o se marchará teniendo a Manchester United y PSG como posibles destinos.

Mientras el asunto se resuelve, en las últimas horas apareció en escena David Trezeguet, ex jugador de la Juventus, para comentar algunos detalles de la interna. El campeón del mundo con Francia en 1998 dejó entrever que hubo problemas en el vestuario por causa de las preferencias con Cristiano Ronaldo.

En la misma línea, el retirado futbolista admitió que, en su momento, los dirigentes de la ‘Juve’ realizaron un gran movimiento para cerrar la incorporación del luso. No obstante, la plana directiva no calculó que, conforme avanzaron los años (ya van tres), no han podido gestionar de la mejor forma la presencia del astro.