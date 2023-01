Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción tras el escándalo financiero de Juventus

Un nuevo dolor de cabeza enfrenta el astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, ya que podría estar cerca de cuatro semanas afuera de las convocatorias en el fútbol árabe, debido al caso plusvalías de Juventus.

Recordemos que el cuadro italiano pasa por uno de los peores momentos institucionales de su historia, donde viene de recibir una dura sanción en la Serie A de Italia por la alteración de cifras las plusvalías de los traspasos, lo que podría salpicar a CR7 y otros jugadores que abandonaron hace un tiempo Turín.

El astro portugués y otros 22 futbolistas están siendo investigados tras el escándalo financiero del equipo dirigido por Massimiliano Allegri. En el listado destacan varias estrellas como el portugues, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala y Dejan Kulusevski, quienes podrían ser duramente sancionados.

Si se comprueba la participación de los futbolistas mencionados en los fichajes fraudulentos de los blanquinegros, deberán cumplir la sanción independientemente de que ya no jueguen en Juventus. Para ser más específico, CR7 y compañía arriesgan una sanción de un mes sin jugar por su implicación en el caso plusvalías, que también provocó la dimisión y posterior suspensión del ex presidente Andrea Agnelli y del ex ídolo y vicepresidente Pavel Nedved.

Juventus sufrió el descuento de 15 puntos en la Serie A. Actualmente, está décimo con 23 puntos, a 12 de la zona de clasificación de competiciones internacionales europeas.