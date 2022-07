Cristián Zavala reveló por qué se emocionó tras marcar en Colo Colo

"Estoy feliz, lo pasé mal los primeros meses de adaptación, pero estoy viviendo mi sueño", declaró.

Una emotiva victoria por la cuenta mínima consiguió Colo Colo ante ante Huachipato por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022, donde el jugador Cristián Zavala sacó a relucir todo su talento para marcar un golazo que le permitió a los albos seguir en la punta del torneo nacional.

En el minuto 84, el formado en las divisiones inferiores del Cacique sacó un disparo desde afuera del área y la clavó en el costado izquierdo de Gabriel Castellón, quien intentó detener el disparo pero no lo consiguió. Tras el gol, rompió en llanto en la celebración y tras el pitazo final tuvo opción de comentar las razones detrás de su profunda emoción.

El jugador fue elegido como la figura del partido, y comentó que sus lágrimas se deben a que "todos lo están viendo, han pasado seis meses y quería hacer un gol. Soy hincha, de familia colocolina, imagínate lo que es hacer un gol. Vino mi novia, mi hijo, mi papá, mi mamá en la casa, mi hermano estuvo de cumpleaños ayer, mi mamá hoy día. Mucha emoción".

"Trabajé mucho con mi psicólogo, hablamos de los malos comentarios, me impulsaron. Me costó mucho. Todos los malos comentarios pasaron en un segundo y la pelota entró, esto feliz", detalló. Junto con esto, el jugador explicó que "tuve la opción de partir, pero Dios sabe por qué no se pudo. Estoy feliz, lo pasé mal los primeros meses de adaptación, pero estoy viviendo mi sueño".

Para finalizar, tuvo palabras para referirse a lo que es la competencia por ganarse un puesto en el equipo de Gustavo Quinteros. "Llegamos así como nos ven, somos 30 jugadores, todos queremos jugar. Es una cosa de locos, la semana va a estar muy buena, todas hay competencia. Feliz por el grupo", cerró.