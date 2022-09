Cristián Leiva explicó por qué se ofreció para salvar a la Universidad de Chile del descenso

El ex futbolista de los azules y actual director técnico nacional, Cristián Leiva, confesó que está dispuesto a dirigir a la U en la difícil tarea de salvar la categoría y mantenerse en la Primera División del fútbol chileno. Pese a que los universitarios barajaron varias opciones para reemplazar a Diego López, el exentrenador de Deportes Iquique fue descartado para el cargo.

"Lo que pasa es que yo estoy vinculado a la U, yo hice diez años de mi vida en esa institución, me formé como jugador y como persona, después me formé como entrenador, porque yo estuve dirigiendo cinco años a la Universidad de Chile", relató el 'Flaco' en conversación con Radio Futuro.

Cristian Leiva sigue dispuesto a tomar el mando de la U en el complejo momento.

Pese a que sabe que es compleja la situación, el adiestrador confía en que en algún momento llegará su oportunidad. "Soy súper sincero, en esta pasada a mí no me llamaron directamente, pero yo converso siempre con la gente de la U, no soy un desconocido para la U y es por eso que repito lo mismo, en algún momento los caminos se van a cruzar y yo estoy abierto. Son desafíos en la vida, los diez años que pase en la institución, soy un agradecido y en este momento que es difícil, claro que uno quiere aportar y es tu trabajo", señaló.

El entrenador aseguró estar convencido de que puede ayudar a la institución que lo formó en este complejo momento e incluso no se cierra a llegar como asistente de Sebastián Miranda, así como ya lo ha realizado antes con otros entrenadores. "Ahí entramos en el fútbol ficción, pero yo trabajé de ayudante de Bernardo Redin en una sub 23, segundo ayudante en la Copa América con Reinaldo Rueda, fue tercero con Juan Antonio Pizzi, fui técnico principal en Sudamericanos y Mundiales", dijo.

"Yo nunca me he cerrado nunca a nada, seguramente cuando lleguen las oportunidades concretas, para no hacer ficción, uno lo va analizar y eso pasa siempre por las convicciones y momento en el que uno está", cerró el DT que descendió hace unas temporadas atrás con Deportes Iquique.