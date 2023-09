Cristián Labbé se defiende tras ser descubierto en homenaje a Pinochet

Cristián Labbé, exalcalde de Providencia y exmilitante de la UDI , fue descubierto en un privado acto de homenaje al dictador Augusto Pinochet, con motivo de los 50 años del Golpe de Estado.

El polémico político encendió las alarmas por estar condenado y procesado por violaciones de derechos humanos.

Al coronel en retiro lo pillaron muy orgulloso mientras entonaba el himno nacional, en el fundo donde se llevo a cabo una ceremonia en honor a Pinochet. Pero, en las imágenes que fueron filtradas no solo se puede ver al exedil, ya que también se encontraba la diputada Camila Flores (RN).

Labbé en estos momentos se encuentra cumpliendo una condena de 3 años de presidio por aplicación de tormentos a un detenido en Panguipulli en noviembre de 1973. Aunque no esta pagando con cárcel, debido a que obtuvo el beneficio de remisión condicional por su avanzada edad.

La defensa de Cristián Labbé

Cristián Labbé fue consultado por La Tercera sobre su presencia en el Fundo Los Boldos de Santo Domingo, a lo que el exjefe comunal afirmó no tener “ninguna contraindicación para asistir a un acto como ese”.

“No se contrapone en nada con las medidas cautelares. No he violado ninguna norma cautelar por haber asistido a un acto de manera voluntaria. No se me prohíbe en ningún caso ir a un acto de esta naturaleza”, aseguró el condenado por violaciones a los Derechos Humanos.