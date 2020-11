Cristian Garin reveló los motivos para cambiar de entrenador en el circuito ATP

El tenista nacional Cristian Garin (22°) se refirió por primera vez a lo que fue el cambio de entrenador para su carrera en el circuito ATP, donde aseguró que decidió prescindir de Andrés Schneiter al sentir que no estaba avanzando en su juego.

En la actualidad, la primera raqueta nacional está en manos del también argentino Franco Davin, quien se ha desempeñado como coach de figuras del circuito como sus compatriotas Juan Martín del Potro -con el que ganó el US Open-, Guillermo Coria y Gastón Gaudio -ganador de Roland Garros-, además del búlgaro Grigor Dimitrov, entre otros.

Consultado por el cambio de coach, el ‘Tanque’ declaró a La Tercera que “la carrera del tenis no es tan larga y sentía que no estaba aprendiendo; que no se estaban haciendo las cosas como quizás a mí me hubiese gustado y obviamente le transmití eso a Andrés. Ahora estoy con un equipo que me da tranquilidad… Siempre quise tener un equipo así”.

Además, el ariqueño aclaró que la relación con Schneiter terminó “bien. Por mi parte, bien. Yo no entendí -porque vi unas declaraciones que él hizo- por qué comentó que yo no le dije nada. Porque yo sí lo contacté y le agradecí por todo. Y la verdad es que no entendí por qué dijo eso”.

“Pero yo estoy tranquilo, sentí que fue una etapa que se había acabado, que yo no estaba mejorando… Lo sentí así y lo hice. La carrera del tenis no es muy larga y mi prioridad es siempre seguir aprendiendo y mejorando”, agregó.

Respecto al trabajo con Davin, Garin dijo “la verdad es que muy bien con Franco. Desde el primer día, siento que estoy aprendiendo y que él tiene muchas ganas. Es alguien que es súper agradable para compartir. Lo veo muy motivado de enseñarme y yo estoy con una predisposición buena. Siento que tenía mucho por mejorar, me está llevando por el camino correcto y me motiva mucho aprender, más que nada”.

Retorno de Jarry

En cuanto a la vuelta al circuito de Nicolás Jarry, el tenista de 24 años señaló que “estoy contento por él. Vi un poco el primer set y después me fui a entrenar. No debe ser fácil para él volver, va a necesitar muchos partidos para agarrar ritmo. Ya todos sabemos al nivel que jugó y al ranking que llegó. No debe ser fácil. Solo desearle lo mejor y ojalá pueda sumar partidos, porque es clave volver al ritmo de competencia”.

Para finalizar, Garin evitó hacer un balance del año 2020 al indicar que “fue muy extraño en cuanto a competencias”.