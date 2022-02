Cristian Garín puso en duda su participación en el circuito tras caer en en Río

“No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor”, aseguró "Gago", quien acusó molestias físicas tras su horrible derrota en la primera ronda del torneo brasileño.

El tenista nacional Cristian Garín (19º del ranking mundial) se refirió a la idea de restarse de algunos torneos en el circuito profesional por problemas físicos, luego de caer sin apelación en su estreno en el ATP 500 de Río de Janeiro.

La primera raqueta nacional, quinto sembrado del certamen, no pudo responder a su favoritismo, llegando a este encuentro como el campeón defensor del certamen. En un partido muy pálido, el ‘Tanque’ sucumbió de forma inapelable ante el argentino Federico Coria (63°), por parciales de 2-6 y 0-6.

En rueda de prensa, ‘Gago’ declaró que “no me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo”.

En cuanto a su derrota sin apelación ante Coria, el ariqueño señaló que “no puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente. Han sido unos meses muy difíciles para mí en todo sentido. Estoy haciendo todo lo posible”.

“Sinceramente, me preocupa poco el ranking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo”, añadió.

Sobre si estará o no la próxima semana en el ATP 250 de Santiago, el "Tanque" indicó que “tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal. Es muy difícil el momento que estoy viviendo, pero ojalá se acabe pronto esto”.