Cristián de la Fuente vuelve a Chile para apoyar a candidato a alcalde: “Fortalecer la seguridad”

El actor Cristián de la Fuente anunció su regreso a Chile para apoyar la candidatura a alcalde de Lo Barnechea de Felipe Alessandri. Recordemos que Cristián anunció en abril de este año que se iría a vivir a México por fines laborales “se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar… Muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile” escribió en Instagram.

Sin embargo, su regreso al país no tardó y a través de una fotografía en Instagram confirmó que había vuelto al país para apoyar a la candidatura del político ya mencionado. Cabe mencionar que su hija Laura de la Fuente vive en Chile y entró a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo iBañez, por lo que se mantendría viviendo aquí por unos años más.

¿Qué escribió Cristián de la Fuente?

“Un café con grandes conclusiones e ideas para fortalecer la seguridad y calidad de vida de los vecinos de Lo Barnechea” escribió en su publicación en Instagram. En la cual aparecía compartiendo mesa con Jorge Alessandri, Cristián Labbé y José Labbé. Cabe decir que la presencia de la Fuente en política tomó fuerza cuando él y su hija fueron víctima de un violento robo que terminó con la joven baleada en una pierna.

En entrevista con LUN el exalcalde de Santiago señaló sobre la distinción “nos conocemos y quería apoyarme. Ambos somos runners”. Por otro lado, el actor respaldó esto y mencionó que su amistad con el político comenzó porque comparten el gusto por el deporte y adelantó que pensaban realizar actividades deportivas para la campaña de Alessandri por la alcaldía de la comuna del sector oriente.

La foto alcanzó más de 5 mil me gusta y 40 comentarios. “Woow puros tipos grosos”; “Mañana no entra nadie a mi casa si no vota por Alessandri”; “Hay que seguir luchando con todo”; “Éxito en la campaña”; “Gran grupo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en la publicación, en donde la mayoría de sus seguidores tuvieron palabras de apoyo hacía el futuro candidato.

