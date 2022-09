Cristián de la Fuente entregó un ridículo argumento para defender a los súper ricos de Chile

El actor nacional, Cristian de la Fuente, nuevamente encendió las redes sociales al lanzar una insólita defensa para que los super ricos no paguen impuestos, asegurando que “todos van a vender sus empresas a multinacionales extranjeras” y además que, ayudan al país porque aportan dinero a la Teletón.

“Yo tengo un amigo que es super rico. El tendría que pagar casi 150 millones de pesos al mes en impuestos. Y él me decía, cómo me vería con 150 millones de pesos en Miami...Entonces, si esto llega a pasar yo vendo todo, me voy a cualquier país y vivo tranquilo”, explicó.

La critica la realizó durante una charla realizada ante público, radica en que “el Estado se va a hacer cada vez más grande. Todos los que están en el Gobierno se van a pitutar, van a pitutar a todos sus amigos. Todos van a vivir de los impuestos y no de los super ricos, adivinen de quién...”, preguntó. Con esto dando a entender que el costo en el aumento de los impuestos lo pagarán las personas más pobres.

“La persona que compra el pan y el IVA se lo tiene que intubar, porque el super rico además tiene otra empresa...”, explicó, señalando que las personas más adineradas buscan maneras de no pagar los impuestos al ser empresarios.

Sin embargo, lo que más causó rechazo en redes sociales fue que los defendiera porque “ayudan a la Teletón”. Que sean super ricos “no tiene nada de mala, porque los necesitamos. Porque nos da pega, dan plata para la Teletón, porque son los que invierten en publicidad, porque mueven la economía...entonces, si esto emana hay muchos empresarios que se van a ir, hay muchos que ya se han ido”, cerró.

“Esta también seria una forma de rotear: nosotros tenemos la plata. Si webean nos vamos”, “Hablando de las penurias de los super ricos. Entre a las poblaciones y entérate como viven los super esforzados”, “Súper claro que defiende a su amigo súper rico y compañía… había que rechazar para ellos…que nivel a pero perdón dona platita pa la Teletón…Jajajajjaj”.

“A mi lo que más me indigna, es que estos mismos personajes, son los que se pelean para ser la cara más visible en la Teletón”, “Se le olvidó explicar que cuando dan plata para la Teletón descuentan impuestos por ser donación”, fueron algunos de los comentarios que se tomaron el hastahg #Teletón.