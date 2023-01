Cristián de la Fuente respondió a las burlas que realizó Nathalie Nicloux en su contra

Una de las peores presentaciones humorísticas en lo que va del año se vivió el pasado jueves en el Festival del Huaso de Olmué, luego que la comediante Nathalie Nicloux pasó sin pena ni gloria por el escenario del "Patagual", tras presentar una rutina débil y sin gracia.

Sin embargo, dentro de su libreto se encargó de acordarse de ciertos personajes, como el actor nacional Cristián de la Fuente, quien no dejó pasar la oportunidad de "vengarse" tras ser citado en la rutina. El macizo artista publicó una historia en Instagram, donde reprodujo unos segundos de la presentación de la humorista, con una leyenda escrita y una voz en off que la lee, por sobre el video de la imagen en TVN.

“Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo:”, se lee en la publicación sobre el video, acompañado más abajo de un emoticón de una cara de hombre llorando de risa, y también se escucha en una voz masculina.

A continuación de la voz en off, se escucha la parte de la rutina en que la ex Club de la Comedia dice: “¿Quién mierda?, ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad. ¿Cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible? Después me acordé...”.

Justamente la frase que no alcanza a ser terminar Nicloux en el video de la historia del marido de Angélica Castro, en la oración completa, es una mención al actor radicado en Estados Unidos: “Después me acordé de que Cristián de la Fuente es actor”, es la frase íntegra.