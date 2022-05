Cristián de la Fuente realizó una dura crítica al Gobierno de Gabriel Boric

"Ellos sabían a lo que venían y tienen que tener un plan para actuar frente a esto”, lanzó el actor nacional.

El actor nacional Cristián de la Fuente se ha tomado la palestra nacional durante las últimas semanas, luego de la comentada encerrona que sufrió junto a su hija y de su triunfo judicial por el Caso Relojes. Ante esto, analizó distintos temas de la contingencia y apuntó sus dardos al actual gobierno.

En diálogo con radio ADN, el intérprete aseguró que “la delincuencia está desatada, punto. Vemos como llegan delincuentes a una tienda de ropa disparando al aire. Delinquir sale barato, porque las penas son muy bajas en comparación al daño que se hace”.

“Cuando tú ves que el asesino de un matrimonio en el sur, que los quemó vivos, tiene derecho a salir los domingos piensas ‘no es tan grave matar a alguien’. No es como si yo mato a alguien en Estados Unidos donde tengo presidio perpetuo o pena de muerte. Acá está desatado, si no se hacen cosas, si no damos pasos, no vamos a avanzar. Quedándonos inmóviles no vamos a avanzar”, agregó.

Eso sí, el actor nacional aclaró que “esto se viene arrastrando desde el gobierno anterior”. De igual manera, sobre el rol del actual mandatario, indicó que “cuando tú vas a entrar a un gobierno, sabes el gobierno al que vas a entrar. Ellos sabían a lo que venían y tienen que tener un plan para actuar frente a esto”.

“Es fácil decir ‘sí, viene del gobierno anterior’, pero tú fuiste candidato el gobierno anterior. Cuando tú fuiste candidato, sabías a lo que venías. Y la delincuencia venía en alza. No es que entré y me di cuenta. Todos sabíamos que el país que entregó Piñera no fue en sus mejores condiciones. El país no estaba bien, entonces tienes que entrar con una agenda para recuperar un país, no puede ser que sea tan lenta”, agregó.

Finalmente, explicó que “esto no es de derecha o izquierda, es que hay que actuar. La pega era dura para cualquier presidente, pero había que llegar con un plan, no sólo con ganas. Llevamos dos meses y vamos peor. Y se han dado cosas que van en contra de la lógica”.