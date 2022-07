Cristián de la Fuente le 'paró los carros' a mujer que cuestionó su trabajo en EE.UU

El actor Cristián de la Fuente se ha convertido en tema obligado de las redes sociales durante las últimas semanas, especialmente tras su paso por el programa Sin Filtros de Canal VIVE, donde respondió a las acusaciones por ser considerado “privilegiado”.

“La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa (…) terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando“, dijo en aquella ocasión.

Ahora, nuevamente el conductor de televisión dio que hablar, tras responderle a una usuaria que criticó su trabajo promoviendo la cultura nacional en Estados Unidos con el apoyo del exministro Luciano Cruz-Coke.

“Cristián de la Fuente, el símbolo del esfuerzo y la meritocracia chilena, fue promotor de la cultura nacional en EEUU, gracias al talentoso actor y ministro Luciano Cruz-Coke, quien además es su amigo personal”, manifestó la joven.

Esto fue compartido por el país, quien también aprovechó de ‘pararle los carros’ a la usuaria. “No sé si leíste el Artículo Segundo donde dice que trabajé ad honorem. Si no sabes lo que significa eso, quiere decir que trabajé gratis”, respondió tajante.

Asimismo, aprovechó el mensaje, para lanzar un ‘palo’ al gobierno de Gabriel Boric: “¿Cuánta gente trabaja en este gobierno gratis, solo por amor a su país?”, se desahogó en sus stories de Instagram.