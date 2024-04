Nuevos detalles de la denuncia contra Cristián Campos entregó el abogado defensor de Raffaella di Girolamo. Entre ellos, destacó que se notificó al actor sobre los motivos de la querella hace más de un año. “Sin entrar en detalles, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación hace bastante más de un año atrás”, dijo el defensor de Di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, a T13.



En ese marco, el comunicado que hizo Fundación Para la Confianza hace un par de semanas, y que remeció al país entero, se habría publicado con el fin de compartir la información de la acción legal con la opinión pública. Esto es lo que dijo el abogado al respecto.

Hermosilla aseguró que Cristián Campos sabe de la denuncia y todos los motivos detrás desde hace más de un año. En ese momento, “él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Raffaella… Él conoce con cierto detalle los antecedentes”, dijo el abogado.

Tal vez te interese leer: "Fue un concierto en las alturas": Los Bunkers realizan show sorpresa en medio de un vuelo

A pesar de que los hechos habrían sucedido hace muchos años atrás, el abogado aseguró que tienen todas las pruebas para comprobar el delito. “Igual como si esto hubiese ocurrido ayer”, asegurò. Concluyó que “toda la prueba está disponible. No hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén. Está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual si esto hubiese ocurrido ayer”.