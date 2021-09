Cristián Basaure defendió con todo a Robbie Robinson

Cristián Basaure, ex futbolista, analizó el caso de Robbie Robinson, el jugador abandonó la concentración de la selección chilena en la previa del choque por Eliminatorias ante Brasil. El futbolista del Inter Miami aseguró estar indeciso entre jugar por Chile o Estados Unidos

Cristián Basaure, sacó la voz: "De que golpea, golpea. Pero no sé si tanto. Para la generación dorada para un grupo que ya está hecho... un chico que se comunicaba poco, que ya el idioma era una barrera de entrada. Incluso lo dijo Mauricio Isla el otro día, que era tímido y que estaba en ellos tratar de integrarlo".

"No sé si es algo tan determinante, ni en lo deportivo ni en lo grupal", comentó advirtiendo que "algunos lo mencionan desde la perspectiva de que vino a probar y dijo "no me gustó y me devuelvo", pero tal vez ahí hay muchos factores que uno no sabe".

"Estamos especulando y son súper válidas todas las opiniones. Primero, estamos hablando de un tema de salud mental. Yo lo veo desde esa perspectiva, no de que el tipo vino, probó no le gustó y se fue. No lo tomo personal en ese sentido", explicó Basaure.

El futbolista retirado puso como ejemplo lo ocurrido con la gimnasta Simone Biles en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Yo creo que sí a lo mejor hay una responsabilidad desde el scouting. Cuando uno hace un scouting la idea es reducir la brecha, nadie te va a asegurar nunca que será efectivo al 100%", aseguró.

Basaure dejó en claro que "aquí, tal vez en eso de reducir ese margen faltaron elementos. Si el chico no estaba cómodo, lo estaba pasando mal, estaba sufriendo... yo creo que el fin no justifica los medios".

Rodrigo Herrera, en línea con la opinión de Cristián Basaure, cerró la situación de Robbie Robinson asegurando que "Nadie puede obligar a nadie a jugar por Chile, porque es un honor, no una obligación. Y si él (Robinson) por distintas razones tuvo un colapso o una crisis nerviosa... bueno, hay que revisar todos los procedimientos hacia atrás"

PROGRAMACIÓN:

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre