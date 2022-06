Cristián Arcos lanzó un duro "palo" tras la renuncia de Juan Cristóbal Guarello a ADN

“Estoy triste por percatarme de la maldad de cierta gente”, lamentó el periodista deportivo en su Twitter.

Cristián Arcos.

El reconocido periodista nacional, Cristián Arcos, se refirió a la polémica renuncia de Juan Cristóbal Guarello al programa Los Tenores de radio ADN.

A través de Twitter, el comunicador reconoció que “estamos tristes. Yo lo estoy. Triste por la renuncia de Cristóbal, a quien considero un amigo. Estoy triste por percatarme de la maldad de cierta gente que asegura o insinúa que somos parte de una confabulación corrupta, sin conocernos, sin preguntar nada”.

“Trabajar en ADN ha sido, es y será algo más importante que un trabajo. A mí la radio me salvó en el peor momento de mi vida y eso lo saben quienes deben saberlo, no las redes sociales. Hay que seguir. Va a costar porque ya no estamos todos, pero lo haremos”, agregó.

Además, mostró su confianza en que “algún día los caminos se van a reunir de nuevo con Cristóbal. Él me llevó a la TV siendo un pendejo con cero experiencia en cámara. Agradezco a quienes han festinado y han dado cátedra de periodismo desde sus cuevas oscuras. Vimos su verdadera cara”.

“Trabajar en ADN es de las mejores cosas que me pasó en la vida y seguirá siendo eso hasta el último minuto, porque nos gusta la radio, porque nos gusta escuchar y nos gusta creer en que a veces un minuto te puede cambiar la vida”, cerró.