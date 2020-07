CrisisUDI: Iván Moreira lanzó duras palabras contra Pablo Longueira

"A nadie le gusta el retiro del 10%, pero no queda otra", dijo el senador UDI, quien decidió apoyar a Joaquín Lavín en su carrera presidencial.

La crisis que vive el oficialismo -especialmente en la UDI- parece ir incrementando cada día. Y es que tras dar apoyar la reforma para el retiro del 10 por ciento de ahorros previsionales, el senador Iván Moreira se ha enfrentado públicamente ante el otro referente histórico del partido: Pablo Longueira, lanzando duros términos contra él.

"No me voy a ir de la UDI y no voy a responder el llamado de Pablo Longueira, que hace años dejó de ser mi referente", dijo el senador, luego que el dos veces ex presidente de la tienda emplazará a abandonar el partido a quienes aprueben la iniciativa, que se votará el miércoles en la Sala del Senado.

En cambio, se alineó con el posible candidato presidencial de la UDI para el próximo año, Joaquín Lavín, quien la semana pasada sinceró su apoyo al proyecto ("en situaciones excepcionales hay que tomar medidas que uno jamás hubiera hecho") y se puso en la trinchera contraria a la de la timonel, Jacqueline Van Rysselberghe, al declarar que castigar a los parlamentarios es una "exageración".

"Me siento respaldado por Lavín, si ya dijo que coincidía conmigo en la necesidad de que había que buscar una fórmula extrema para ayudar a los chilenos", explicó Moreira.

En este sentido, el senador afirmó que se someterá -junto a sus pares de la UDI- al Tribunal Supremo: "Voy a ir junto a los tres senadores y mi hermano (el diputado Cristián Moreira), porque nos vamos a defender".

"Yo espero que no me den cadena perpetua por tratar de ayudar a los millones de chilenos que con mi voto estoy ayudando. Si eso es un delito, es porque el mundo está demasiado trastornado", aseguró.

En esa línea, el parlamentario expresó que su posición es una actitud "humanitaria" frente a una emergencia. "A nadie le gusta el retiro del 10 por ciento, pero ya no queda otra", indicó.

El senador agregó que "la cosa hubiera sido distinta" si es que hubiera habido una transferencia directa de un millón o un millón y medio de pesos a las personas afectadas por dos meses.

"Hoy día obligamos a la gente a tener que sacar un 10 por ciento para tener que sobrevivir. El Estado tiene confinada a la gente", sostuvo.

Por otra parte, Moreira rechazó la actitud que ha tenido el oficialismo y el Gobierno al insistir en poner obstáculos a la reforma e hizo un llamado a no presentar un veto o acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Advirtió que "si el Gobierno actúa precipitadamente, se va a encontrar con un problema mayor, porque me parece que presentar un veto y que al mismo tiempo haya algunos parlamentarios que lleven esto al Tribunal Constitucional verdaderamente es una ofensa para los chilenos, un golpe bajo (...) Sería el error más grave que nuestro Gobierno podría cometer".