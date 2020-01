Crean mural que une a Gladys Marín con Violeta Parra y Mon Laferte

Las reacciones en las redes sociales se enfocaron en el la imagen de la ex cantante de Rojo.

La obra tiene como protagonistas a tres mujeres chilenas, Gladys Marín, Violeta Parra y Mon Laferte, quienes se ha convertido en grandes referentes de la historia nacional y, sobre todo, durante el estallido social.

El texto de la obra dice: "Lucha como Gladys, canta como Violeta, escribe como Gabriela y crea como Mon Laferte".

El mural estuvo lleno de polémica en Twitter, a raíz de la presencia de la intérprete de "Tu falta de querer".

Quieren subir d nivel a Mon Laferte igualandola c/ Gladys Marin y Violeta Parra!! Q no tienen memoria? que increíble, ¿Tan bueno s el negocio d hacerse la zurda??? Solo fue del pueblo, hasta q se dio cuenta de lo económicamnte favorable. Gladys como cantante no hubiera ido a Viña