Histórico crack de La Roja corre con ventaja para tomar un ministerio en el Gobierno de Boric

El Presidente de la República aprobaría la llegada del jugador por su incesante compromiso social y deportivo en nuestro país.

A tan solo 14 días del anuncio del primer gabinete del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, han sido muchos los nombres que han ido sonando para posicionarse en este histórico primer Gobierno del Frente Amplio.

Personajes como Camila Vallejo, Izkia Siches o Girogio Jackson corren con ventaja para tomar los cargos más importantes. Sin embargo, sorpresa ha causado el rumor sobre el arribo de un crack de la selección chilena a la cartera del Deporte.

Se trata del representante de La Roja en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo, quien tendría el visto bueno del Presidente Boric para asumir el ministerio encargado de la políticas públicas relativas al desarrollo y promoción del deporte en Chile.

Una de las ideas del nuevo Jefe de Estado es sumar personas con fuerzas sociales, algo que "Palmatoria" cumple a cabalidad, ya que siempre ha tenido un perfil muy político dentro de los jugadores que integraron la selección nacional.

Dentro de las cualidades sociales que ha mostrado "Bose", destacan haber sido ser el único futbolista que participó en la campaña de ONU Mujeres #HeForShe (Nosotros con ella); uno de los únicos seleccionados nacionales que entregaron su postura ante el tema del machismo y la violencia de género.

Además, aprobó la idea de tener una Asamblea Constituyente y formó parte del Consejo de Observadores para dicho proceso, ganándose su puesto por "su conciencia social trabajando por la inclusión del pueblo mapuche y por el trato igualitario frente a las minorías étnicas", según el Gobierno de Michelle Bachelet.

Las 10 grandes frases políticas de Jean Beausejour a lo largo de los años:

1- "La nueva generación mapuche me llena de orgullo, tiene más estudios y está reclamando cosas con las que adhiero".

Declaraciones durante el programa televisivo "La movida del mundial". 2 de julio, 2014

2. “Siento que la gente que apoya las causas, y no le estoy quitando para nada mérito, lo hace porque es ondero. Es ondero apoyar a los mapuches, es ondero que no haya represas. Todas son causas muy válidas, pero a veces siento que después de la marcha las personas se van para la casa y se olvidan”.

Entrevista para revista Sábado, El Mercurio. 23 de agosto, 2014

3. "Hace unos días me llamó un profesor de cadetes que me dijo: ‘Ojalá que en el estadio en que tanta gente sufrió y se torturó puedan tener una alegría’ (…) Muchos rezamos pensando en esas personas. En un lugar donde hubo tanta tristeza y muerte, hoy le dimos una alegría a Chile".

Chile campeón de América, contacto con Radio ADN. 4 de julio, 2015

4. “El chileno es clasista y del clasismo derivan todas las otras cosas, y el racismo no es la excepción. Pienso que no ha disminuido para nada el racismo; es más, creo que en algún sector de la sociedad hasta se exacerbado”.

Entrevista para revista Sábado, El Mercurio. 23 de agosto, 2014

5."Me pregunto cómo se coloca un partido a esta hora. La programación la deciden en oficinas con aire acondicionado".

Declaraciones previas al partido ante O'higgins, estimado para las 12:00 con más de 30º de calor. 1 de febrero, 2015

6- “Era relativamente buen alumno, tuve una buena PAA , especialmente en Historia, que es lo que más me gustaba, excepto la contada por (Sergio) Villalobos (…), se masificó al amparo de la dictadura, y no lo podría validar como un historiador veraz de lo que realmente pasó y de lo que ha sido el mapuche en sí”.

Entrevista para revista Sábado, El Mercurio. 23 de agosto, 2014

7. "Para mí ser mapuche-haitiano es tan potente que no hay ninguna ofensa que me haga menor a eso. Creo que los dos pueblos son igualmente discriminados (…) a los dos les tengo mucho cariño, los dos han sido pueblos muy golpeados, más ahora cuando acá en Chile tenemos una gran colonia haitiana y de la que también me siento parte en cierta medida, entonces estoy orgullosísimo de llevar sangre de esos dos pueblos".

Declaraciones durante el programa televisivo "La movida del mundial". 2 de julio, 2014

8. "En Chile la desigualdad es impresionante. Los ricos de Chile están entre los más ricos del mundo. Y somos un país de 16 millones. Tuve la posibilidad de vivir en Inglaterra y hay tipos que tienen mucha plata, pero no tienen la plata que tienen los ricos de acá de Chile. La concentración de poder y riqueza es una cosa que yo no la entiendo".

Declaraciones al sitio web de Colo Colo, 2014.

9. "Me gustaría que, cuando se habla de autonomía, no se entienda que es poner Policía Internacional en el puente Bío-Bío sino que es ir directamente a las cosas educacionales, que los niños mapuches tengan acceso a su idioma, que puedan ir al colegio en su idioma, que se pudiera al menos en la Araucanía poner en la misma balanza el castellano con el mapudungun. Sería ideal". Declaraciones al sitio web de Colo Colo, 2014.

10.

"Uno recién ahora dimensiona lo que pasa. Hace unos días me llamó un profesor de cadetes que me dijo: 'Ojalá que en el estadio en que tanta gente sufrió y se torturó puedan tener una alegría'". "Pensamos en eso y muchos rezamos pensando en esas personas. En un lugar donde hubo tanta tristeza y muerte, hoy le dimos una alegría a Chile". Declaraciones tras ganar la Copa América el 4 de julio de 2015.