CR7 lanzó un bonito desafío a Lionel Messi de cara a su eterna rivalidad profesional

El histórico delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo (CR7), habló tras viralizarse la histórica fotografía jugando ajedrez con Lionel Messi, asegurando que "el jaque mate lo hacemos en la vida, no sólo en el ajedrez, y lo hago a menudo".

A tres días del debut contra Ghana, el capitán y máximo referente de la Selección de Portugal anticipó lo que será su quinto Mundial, detallando que “no sé cómo ser directo al respecto, pero me gustaría ser el que haga el jaque mate contra él. Sería bonito que ocurriera, ya ocurrió en una partida de ajedrez y en el fútbol sería aún más”.

Por otra parte, el delantero del Manchester United tranquilizó a su hinchada y aseguró que llega en buenas condiciones a la cita planetaria: “Ya estoy recuperado y preparado para comenzar el Mundial de la mejor forma”.

“Si aún tengo que demostrar con 37 años y ocho meses, me preocuparía, después de lo que he hecho y he ganado. Claro que tengo que demostrar lo que soy año tras año”, añadió.

El duelo entre Portugal y Ghana por la primera fecha del Grupo H del Mundial Catar 2022 está programado para el jueves 24 de noviembre desde las 13 horas.