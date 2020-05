Covid-19: Pacientes denuncian indignante sala de espera en el Hospital San José

Los usuarios acusaron una espera por casi 15 horas en el centro asistencial de la comuna de Independencia.

Una indignante situación se vivió durante las últimas horas en el perímetro del centro de urgencias del Hospital San José, luego que los pacientes denunciaron una espera de 15 horas para realizarse exámenes PCR, oficialmente reconocidos por el Gobierno para la detección del Covid-19.

Las personas acusaron largas filas y la utilización de los carros de emergencia como sala de espera, los cuales fueron posicionados frente al establecimiento público debido a una saturación de la atención.

A pesar de la gran concentración de asistentes, una parte del grupo de personas se retiró por temor al toque de queda que rige a partir de las 22:00 horas, por no contar con salvoconducto, mientras que otros permanecieron a la espera de poder ingresar al recinto.

Los usuarios acudieron al establecimiento por la presencia de síntomas de Covid-19 o porque estuvieron en contacto directo con un caso confirmado de la enfermedad.

"Me vine a hacer el examen a eso de las 9 de la mañana porque tengo una vecina que tiene el virus. Son casi la 1 de la mañana y todavía no me han atendido", relató una mujer que, finalmente, decidió abandonar el lugar y volver a su casa sin haberse realizado el test.

"Esperamos de las 4 de la tarde", contó otra paciente que, cansada por la situación, dejó la fila alrededor de las 01:00 horas. "No nos hicimos el examen", lamentó.

Una de las pacientes que esperaron en ambulancias fuera de la urgencia del San José es una mujer de 59 años que llegó al recinto en estado grave a las 19:00 horas del miércoles, pero que a las 02:00 horas de hoy aún no recibía atención.

"La traje yo en la ambulancia con el equipo que tengo, no con la gente del hospital, y todavía no la han ingresado", contó el médico cirujano Fernando Thomas.

El galeno contó que "han llegado pacientes más graves que ella antes" y están en la misma situación.

"La urgencia del hospital siempre ha estado colapsada por la gran cantidad de pacientes, es una urgencia pequeña que no está diseñada para el número de pacientes que consultan y más ahora, con el Covid, están sobrepasados completamente", cuestionó el profesional.

"Esto es solamente porque la urgencia no da abasto, no tienen lugar para dejar a pacientes Covid-19 positivo sin contagiar a pacientes que están negativos", cerró.