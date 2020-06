Covid-19: Gobierno se retracta y no implementará cuarentena de 10 días

La medida había generado polémica por los efectos en las licencias médicas de las personas que se encontraban en sus casas.

Tras una serie de críticas desde varios sectores políticos del país, el Gobierno dio pie atrás y anunció que no implementará -por ahora- la reducción de 14 a 10 días de la cuarentena obligatoria para casos "leves" de COVID-19, anunciados el lunes.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que decidieron "no implementar todavía este criterio" por tres motivos.

El primero, dijo, "no tenemos una claridad -y nos vamos a reunir con el comité de expertos, qué es tecnicamente un caso leve: alguien que no requirió hospitalización, alguien que no tuvo fiebre, cuál es la condición que define a una persona como caso leve para efectos de esta cuarentena acortada de 10 días".

Un segundo aspecto, detalló, fue evitar un nuevo cambio metodológico "al menos hasta que veamos una baja muy sostenida en los nuevos casos".

Y, en tercer lugar, el efecto que la medida iba a provocar en las licencias médicas que, en caso de ser inferior a 11 días, solo se pagan 7. Una medida que, aseguró, el ministro, fue solicitada por el Presidente Piñera.

Es esta último aspecto el que había generado mayor controversia, puesto que, en la práctica, implicaba un ahorro para las isapres y Fonasa.