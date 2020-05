Covid-19: Doctora Herrera emocionó a los televidentes del "Bienvenidos"

La profesional se quebró a la hora de contar su labor en la Unidad de Cuidados Intensivos en medio de la pandemia por COVID-19.

La doctora Carolina Herrera nuevamente fue uno de los temas más comentados tras su participación es el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

La profesional además de ser una de las panelistas más estables del espacio televisivo, también trabaja en la primera línea de la salud como intensivista en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

En esa misma línea, la profesional se refirió a la actual situación que vive el país con el COVID-19 y se emocionó por el panorama de sus colegas en los distintos hospitales.

"Nunca pensamos nosotros que a esta generación le iba a tocar un protagonismo en que se iba a hacer realidad el hecho de ejercer todo lo que aprendimos y ponerlo al servicio de la gente", afirmó.

"Creo que es un privilegio… perdonen que me emocione, pero después de estar ayer 24 horas de turno e una UCI uno queda un poquito tocado", agregó al borde de las lágrimas.

La doctora describió también su experiencia que vive diariamente paliando con sus pacientes y el Coronavrus en el lugar más dramático de la enfermedad.

"Es una enfermedad terrible, no la conocemos, nosotros tenemos muchos protocolos para trabajar. Sabemos que hacer con un accidente cardiovascular o un infarto, pero de esto no tenemos ni idea. Si antes teníamos una terapia, ahora ya no la tenemos", cerró.