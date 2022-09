Cote López respondió furiosa a las críticas contra ella y Luis Jiménez

La empresaria e influencer nacional, María José "Coté" López, utilizó su cuenta personal de Instagram para responder a las críticas que recibió ella y Luis Jiménez tras sumar un nuevo integrante a la familia.

Tras el duro momento que vivió la familia tras el accidente de su hija menor durante las Fiestas Patrias, la empresaria anunció la llegada de Kaira, un perro de raza Shar pei: "Y ya ocupa mi lado de la cama".

El anuncio de la influencer no solo trajo buenos comentarios, sino que críticas para la ex modelo y el futbolista debido a otros perros que ha tenido. Ambos fueron acusados de "abandonar a Zeus". Luego de estos comentarios, la influencer respondió.

"Mi gente, ¿por qué siempre la gente opina y opina mal? Zeus es el perro de Diego y de la Javi. Vivía con nosotros los dos años que ellos vivieron con nosotros. Pero ellos ya no viven acá. Diego regresó a la universidad presencial y el lejísimo, por lo que no abandoné a ZEUS, ni eché, etc", señaló en su defensa y la de Luis Jiménez.

"Los 4 perritos negros y ponis los compró Luis y se les dijo a las niñas que era uno de cada una, pero siempre han vivido con mi suegra. Ella los trae para que los vean. Entonces cuando quieran atacarme nuevamente por favor intente no hacerlo pensando lo peor de mí, gracias. Lo único que era nuestra era Milo y que sufrimos mucho cuando murió", finalizó.