Coté López le mandó un provocativo mensaje a Gabriel Boric en redes sociales

“Que horrible vivir así y cero solución, todos preocupados de la nueva constitución", fue parte de lo que escribió la modelo.

Coté López

Un verdadero momento de furia protagonizó la modelo y empresaria nacional, María José "Coté" López en sus redes sociales, luego de lanzar una fuerte crítica contra el Presidente de la República, Gabriel Boric. A través de su cuenta personal de Instagram, la blonda hizo un llamado de atención en contra de los altos índices de delincuencia que está atravesando el país.

“Que horrible vivir así y cero solución, todos preocupados de la nueva constitución que si dice persona menstruante en lugar de mujer que falsas campañas de apruebo con Chayanne, camiseta de la selección pero en ningún lado solución a esto!!!! Que esto SI es grave!!! Hay una encerrona cada una hora y con agresiones!!”, declaró.

Coté López no se guardó nada.

No es la primera crítica de la modelo

Recordemos que no es la primera crítica de la modelo en contra del político, ya que antes de las elecciones presidenciales reveló que "no me gusta la política, pero les cuento algo? Partí con él (Boric) arriba y ahora no votaría por él ni que fuera el único candidato. Wn, tenía Covid, ¿así va a cuidarnos? Vi los debates y no es capaz de responder nada con claridad y argumentos. Espero que no salga y se presente en varios años con más experiencia".

"Mi respuesta: sé con claridad por quién no voy a votar, partí con él arriba, pero después de ver los debates queda clarísima la poca experiencia. No supo responder con claridad, convicción y argumentos. Por Boric no voy a votar. Espero que se presente en varios años más con las ideas más claras. Kast si bien me parece experto en responder, no puedo creer que al 2021 sea una persona tan conservadora. No me gusta ningún extremo", argumentó en aquella oportunidad.